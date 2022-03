Exclue de la prochaine Coupe du monde, la délégation russe était bien présente pour le congrès de la FIFA au Qatar

La fédération russe elle-même, au contraire de l’équipe nationale et des clubs, n’a pas été suspendue. Elle a donc pu récemment déclarer officiellement son intérêt quant à l’organisation du championnat d’Europe en 2028 et en 2032. D’après Sorokin, « le temps est encore long jusqu’en 2032 », mais « il faut bien oser lancer (la candidature) à un certain moment. »

La Grande-Bretagne et l’Irlande sont également candidates à l’organisation de l’édition 2028, tandis que l’Italie espère recevoir l’Euro en 2032. La Turquie devrait également déclarer sa candidature pour l’un des deux événements en septembre 2023.