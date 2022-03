Croissance de 120% du résultat net pour le groupe Floridienne

La division "life Sciences" (qui pèse pour 15 millions d'euros de résultat net) affiche une "forte croissance des ventes et de la rentabilité", évoluant dans un "marché porteur tiré par une forte demande pour les produits d'origine naturelle". Fin janvier 2020, la Floridienne avait annoncé acquérir la société américaine Beneficial Insectary Inc., active dans la lutte biologique intégrée, pour quelque 50 millions de dollars, financés par des prêts à long terme octroyés par un consortium d'investisseurs institutionnels.

La division "food" a elle vu son chiffre d'affaires croitre de 12% à périmètre constant, "porté par les ventes en grande distribution et le succès de certains marchés à l'exportation". Toutefois, le deuxième semestre a ressenti une "tension sur les approvisionnements et l'inflation de certaines matières premières". En outre, les filiales Gel Manche S.A.S. et Salm Invest S.A. ont été cédées en janvier 2021.