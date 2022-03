Déclarations de De Croo après les demandes de Zelensky: des applaudissements en séance, des commentaires en coulisse

Une parlementaire libérale francophone nous glisse après coup off the record : « Je résume : Zelensky demande une zone d’exclusion aérienne, on lui dit non ; il réclame certains types d’armes, on lui dit non ; il appelle à mettre fin au commerce des diamants et à ne plus accueillir les bateaux russes au port d’Anvers, on lui dit non… Je dirais qu’il est héroïque plus que jamais. » En effet, à grands traits, « ça dit quand même le décalage, forcément, entre les interventions », successivement du leader ukrainien et du Premier ministre.