Pétrole: Joe Biden décide de piocher dans les stocks américains pour faire baisser les prix

Pendant six mois, les Etats-Unis vont puiser un million de barils par jour dans leurs réserves stratégiques. Une décision sans précédent. Les cours du brut se sont immédiatement repliés.

Un bol d’air. Ou plus exactement un bol de brut. C’est ce qu’ont reçu les marchés pétroliers ce jeudi, à l’annonce par le président américain Joe Biden d’un plan sans précédent consistant pour les Etats-Unis à piocher, pendant six mois, un million de barils par jour dans les réserves stratégiques du pays – qui en contiennent 568 millions, selon les derniers décomptes de l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA), un plus bas en 20 ans. Les USA puisent déjà de façon continue dans leurs réserves stratégiques depuis novembre lorsque la hausse des prix du pétrole s’est installée. La semaine dernière, ces stocks stratégiques ont encore diminué de 3 millions de barils.