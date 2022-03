Wallonie: 113 millions pour décarboner l’industrie et doper l’économie circulaire

Les industriels concernés, parmi lesquels quelques poids lourds comme John Cockerill (actif notamment dans l’hydrogène), AGC (production de verre) ou Aperam (production d’inox), avaient le sourire des grands jours, ce jeudi. Et pour cause, puisque ce ne sont pas moins de 18 projets qui ont été sélectionnés, avec l’aval du gouvernement wallon, pour bénéficier d’un soutien financier de 113 millions dans le cadre du plan de relance et de résilience. Deux priorités thématiques majeures structurent ces projets : décarboner l’industrie, et l’engager dans l’économie circulaire.