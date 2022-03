Greg Van Avermaet peut-il encore rêver du Tour des Flandres?

Le Ronde, son pavé refroidi par les frimas d’un hiver qui refuse de s’effacer, ses ornières salies par l’écoulement d’une boue où se mélangent la pluie et le labeur de la Flandre, ses monts de pierre le long desquels des hordes de fans, trop longtemps sevrés de grand-messe d’avril, vont se rassembler ce dimanche. On attend près d’un million de pèlerins entre Anvers et Audenarde, à travers les Ardennes flamandes. Une ferveur dont Greg Van Avermaet se nourrit depuis qu’il est tout petit, même s’il dessinait alors ses rêves de réussite avant tout sur un terrain de foot et les colorait en jaune et bleu (SK Beveren).