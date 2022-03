Neige: à quoi faut-il s’attendre ce vendredi? Voici les prévisions dans votre région

Selon les dernières prévisions météorologiques, les chutes de neige, sur l’ensemble de la Région wallonne, pourront donner lieu à une accumulation de neige entre 3 et 5 cm sur l’ensemble de la période, voire un peu plus localement, a précisé la CAR. Les précipitations faibliront dans le courant de l’après-midi de ce vendredi.

Ce jeudi soir, quelques chutes de neige fondante se produiront principalement sur le nord et le nord-ouest, précise l’IRM. La nuit, le ciel se couvrira partout avec l’arrivée d’une zone de précipitations depuis les Pays-Bas. Il s’agira de neige et une couche de plusieurs centimètres pourra se former au fil des heurs (jusqu’à 3 ou 5 cm ou localement plus). Dans l’extrême ouest, avec des températures qui resteront légèrement positives, on attend de la neige fondante. L’ouest et le nord du pays devront probablement composer avec les précipitations les plus marquées. Les minima seront comprises entre zéro et deux degrés.

Retrouvez le point sur la situation, région par région

Vendredi matin, les précipitations neigeuses se transformeront progressivement en neige fondante et se déplaceront en direction du sud-ouest. Les plus actives concerneront le centre et l’ouest du pays. L’après-midi, quelques éclaircies pourront se développer dans l’extrême ouest. Quelques averses (hivernales) seront encore possibles. Les maxima oscilleront entre -1 ou -2 degrés en Hautes Fagnes et 6 degrés à la mer.