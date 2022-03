Le Port d’Anvers reste fidèle à l’Antwerp malgré l’arrivée de Marc Overmars

Malgré les remous provoqués par l’arrivée de Marc Overmars comme directeur technique de l’Antwerp, le Port d’Anvers restera le sponsor du club de football, a confirmé l’échevine en charge du port et présidente du conseil d’administration Annick De Ridder (N-VA) au quotidien Het Nieuwsblad jeudi.

«Avec le Port d’Anvers, nous sommes un sponsor dans les bons et les mauvais jours», a déclaré Annick De Ridder au Nieuwsblad. «Nous allons honorer notre engagement annuel jusqu’au terme de la saison.» L’autorité portuaire a reçu, du club, «suffisamment de garanties que cette importante question éthique et sociétale sera traitée avec l’engagement et la vigueur nécessaires» et envisage «favorablement une prolongation de la collaboration avec l’Antwerp».