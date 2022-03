L’Union peut s’offrir un record à l’extérieur

Cette saison, l’Union s’exporte bien. Très bien même. Son bilan à l’extérieur est tout simplement exceptionnel : treize victoires, deux nuls et une défaite seulement (c’était le 22 août 2021 face à Malines, il y a plus de sept mois). Tellement que, ce dimanche, les Saint-Gillois pourraient faire tomber un record vieux de plus de deux décennies. En 2000-2001, le Club de Bruges de Trond Sollied avait glané 42 points sur les différentes pelouses du Royaume. Cette année, l’Union en est à 41. Une victoire à Sclessin permettrait donc à Felice Mazzù et ses hommes de laisser une nouvelle trace indélébile dans le grand livre d’Histoire du football belge. Car l’année dernière déjà, lorsqu’ils évoluaient en D1B, ils avaient fait pleuvoir les records : plus grand nombre de victoires d’affilée, plus grand nombre de buts marqués, plus grand nombre de points pris, etc.