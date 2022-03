Et nous, qu’avons-nous fait?

Nous devrions nous rappeler la faculté que nous avons de tourner la page des malheurs du monde, de nous lasser des conflits qui font la une de l’actualité et de nous indigner pour retourner ensuite à nos routines.

Les générations suivantes vont nous demander : pourquoi n’avez-vous rien fait ? C’est pour cela que nous devons insister, être courageux. Nous ne pouvons pas abandonner. Je n’ai pas le choix, je ne peux pas avoir peur. C’est le pire risque pour les Occidentaux : avoir peur. » En direct depuis son pays en guerre, la vice-Première ministre ukrainienne, Iryna Vereshchuk, parle avec intensité du présent qui impose de combattre : tenir bon et ne rien lâcher parce que c’est l’avenir qui se joue, le sien, dont elle nous rappelle qu’il est aussi le nôtre.

S’il nous arrivait de trouver que le président Volodymyr Zelensky pousse le bouchon un peu loin avec son tour du monde des Parlements et ses harangues rappelant aux peuples leur histoire, leur devoir de courage et la hiérarchie des valeurs – la paix d’abord, le pétrole, le gaz et les diamants ensuite –, nous devrions relire la déclaration de cette femme blonde en uniforme militaire.