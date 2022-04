Coronavirus en Italie: des changements majeurs dès ce vendredi

L’Italie a enregistré, jeudi, plus de 73.000 nouvelles infections et 160 décès en 24 heures, avec une légère tendance haussière sur les dernières semaines.

De profonds changements ont lieu vendredi en Italie avec la fin de l’état d’urgence sanitaire lié au coronavirus.

À partir du 1er avril, les clients des hôtels n’auront plus à présenter de preuve de leur statut vaccinal. Il en va de même dans les restaurants et bars en plein air ainsi que pour les magasins et les musées.