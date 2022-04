Tirage au sort Mondial 2022: les Diables Rouges vont connaître leur sort ce vendredi

Le chapeau 2 comprend en effet quelques beaux clients, avec le Mexique, les Pays-Bas, le Danemark, l’Allemagne, l’Uruguay, la Suisse, les États-Unis et la Croatie.

Le troisième chapeau réunit le Sénégal, l’Iran, le Japon, le Maroc, la Serbie, la Pologne, la Corée du Sud et la Tunisie.

Le quatrième et dernier chapeau n’est pas encore complet. Le Cameroun, le Canada, l’Equateur, l’Arabie saoudite et le Ghana font partie de ce dernier pot. Les trois dernières boules concernent les vainqueurs des deux barrages intercontinentaux (Nouvelle-Zélande/Costa Rica et Pérou/Emirats arabes unis ou Australie) et du dernier barrage européen (Pays de Galles/Ukraine ou Ecosse).