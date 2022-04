Tour des Flandres: avec deux coureurs disponibles seulement, Israel-Premier Tech renonce à prendre le départ

Israel-Premier Tech ne prendra pas le départ du Tour des Flandres dimanche, a annoncé le directeur sportif Dirk Demol vendredi. La formation israélienne du WorldTour ne compte plus que deux coureurs disponibles, Sep Vanmarcke et le Canadien Hugo Houle.

Israël-Premier Tech ne disposait déjà que de cinq coureurs au départ de la classique A Travers la Flandre de mercredi. Jenthe Biermans et le Canadien Guillaume Boivin sont tombés malades durant la nuit. L’Union cycliste internationale (UCI) avait fait une exception au règlement et avait autorisé l’équipe à se présenter au départ avec seulement trois coureurs.

« Je peux dresser une longue liste de coureurs qui ont ou bien chuté ou bien sont tombés malades. Pour le Ronde, je n’ai que deux coureurs valides. Nous avons pris contact avec les organisateurs et expliqué notre situation. Prendre le départ à Anvers n’est plus à l’ordre du jour. Pour la suite, on va essayer de récupérer des coureurs. J’espère que cela ira pour Paris-Roubaix (le 17 avril, NDLR). On doit composer avec tout ça, mais j’espère que l’on en ressortira plus fort », a commenté Dirk De Mol.