Neige: à quoi faut-il s’attendre si vous prenez l’avion ce vendredi?

Les cloches sonnent ce vendredi le début de la saison estivale de l’aéroport de Bruxelles-National, avec le coup d’envoi des vacances de printemps (Pâques). Plus de 900.000 personnes devraient fouler le tarmac de l’aéroport, vers des destinations proches mais ensoleillées ou pour des aventures plus lointaines, a indiqué mercredi Brussels Airport.

Les quelque 900.000 passagers attendus le sont entre le 1er et le 17 avril, sans tenir compte donc du lundi de Pâques, jour férié qui prolonge les congés. Ce jour-là, 57.000 personnes sont encore attendues, au départ et à l’arrivée. Ce vendredi, plus de 33.000 personnes sont attendues à l’aéroport.