Invasion de l'Ukraine - La Russie perturbe le système de navigation satellite des avions (spécialiste)

Des pilotes de compagnies aériennes ont signalé des perturbations dans des régions proches de la mer Noire, de l'est de la Finlande et de l'enclave de Kaliningrad. Ces perturbations semblent provoquées par des véhicules russes équipés de systèmes brouillant les signaux GPS, afin de protéger les troupes et installations russes contre des missiles guidés par GPS. "Pour l'heure, je ne pense pas que le but soit de perturber la navigation civile", souligne Benoit Roturier, pour qui il s'agit plutôt d'un "dommage collatéral".

Cette situation n'a pas encore provoqué de problème majeur mais le Français estime que l'Europe doit mettre en place des plans d'urgence au cas où tous les systèmes satellites venaient à ne plus pouvoir être utilisés.