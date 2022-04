Du changement sur Radio Contact à la rentrée

Fin février, David Antoine, en fin de contrat en juin, était interrogé sur son avenir sur Radio Contact par nos confrères de Sud Info. Leader sur sa tranche 16-20h, l’animateur, aux commandes de l’émission depuis 10 ans, n’excluait pas un changement de créneau horaire. « Pourquoi pas ? On y réfléchit car la consommation de la radio a évolué ces dernières années. Les auditeurs la consomment davantage mais… plus tôt », expliquait-il.

Ce vendredi, Erwin Lapraille, directeur de la station au dauphin, va un pas plus loin et annonce toujours auprès de nos confrères que « le 16-20 sera raccourci d’une heure, car en soirée, et surtout après 16h, le comportement des auditeurs a pas mal évolué ». Notons encore que la matinale du « Good Morning » avec Maria del Rio et Olivier Arnould est confirmée pour une saison supplémentaire.