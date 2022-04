Crédit Agricole et Stellantis actent la création d'un nouvel acteur du leasing automobile

Ces accords, qui interviennent après une première annonce en décembre, prévoient la mise en commun de leurs forces sur ce marché: Leasys, fruit d'un partenariat entre Crédit Agricole Consumer Finance et Fiat Chrysler Automobiles (363.000 véhicules en flotte à fin 2021) et Free2Move Lease, activité de Stellantis pour les marques PSA et Opel (444.000 véhicules en flotte à fin 2021).

Détenue à parts égales par CA Consumer Finance et Stellantis, la nouvelle société "s'adressera à toutes les clientèles, entreprises et particuliers, dans 10 pays européens, et ambitionne de développer une flotte de plus d'un million de véhicules d'ici à fin 2026", ont indiqué les deux groupes dans un communiqué.