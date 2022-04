Grèce: Kostas Vaxevanis, un journaliste à rude épreuve

Kostas Vaxevanis est, sans doute, devenu le journaliste grec le plus connu hors des frontières du pays. Le rapport publié par le Centre européen pour la liberté des médias et la presse (ECPMF) lui accorde même une place centrale. Pourquoi ? « En Grèce, les journalistes continuent également de faire l’objet de poursuites pénales liées à leur travail », précise le rapport intitulé Contrôler le message : les défis pour le journalisme indépendant en Grèce. Kostas Vaxevanis est l’emblème de cette situation. Il est l’un des journalistes les plus attaqués dans le pays.