Guerre en Ukraine: la Russie perturbe le système de navigation satellite des avions

Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine le 24 février dernier, l’armée russe brouille les systèmes de navigation satellite des avions commerciaux qui sont proches des zones de combat, affirme Benoit Roturier, directeur de programme navigation par satellite à la Direction générale de l’aviation civile en France (DGAC).

Des pilotes de compagnies aériennes ont signalé des perturbations dans des régions proches de la mer Noire, de l’est de la Finlande et de l’enclave de Kaliningrad. Ces perturbations semblent provoquées par des véhicules russes équipés de systèmes brouillant les signaux GPS, afin de protéger les troupes et installations russes contre des missiles guidés par GPS. « Pour l’heure, je ne pense pas que le but soit de perturber la navigation civile », souligne Benoit Roturier, pour qui il s’agit plutôt d’un « dommage collatéral ».