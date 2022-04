Aide européenne de 357 millions d'euros pour le projet de stockage de CO2 en mer du Nord

Le 16 novembre 2021, la Commission européenne avait annoncé accorder plus d'1 milliard d'euros de subventions au titre du Fonds européen pour l'innovation à sept grands projets européens contribuant à la décarbonation de l'économie. Parmi les projets sélectionnés figure donc le projet belge Kairos@C. La signature de la convention de subvention avait lieu ce vendredi.

Avec un montant total de 356,9 millions d'euros sur la manne d'1,1 milliard d'euros, Kairos@C est le plus important projet sélectionné, a indiqué Dirk Beckers de l'Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement (CINEA) de la Commission européenne. Ce dernier a signé l'accord vendredi avec François Jackow, le directeur-général adjoint d'Air Liquide et Martin Brudermüller, président de BASF, au Berlaymont à Bruxelles.