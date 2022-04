Standard: Bodart, Tapsoba et Cimirot incertains avant le match face à l’Union

Le Standard se produira dimanche (13h30) à Sclessin sans Nicolas Raskin et Kostas Laifis, qui en ont terminé avec la saison. Un doute subsiste en revanche quant à la présence d’Arnaud Bodart, qui souffre d’un état grippal depuis jeudi, mais aussi Abdoul Fessal Tapsoba et Gojko Cimirot, rentré à Liège après avoir dû faire l’impasse sur les deux matches disputés par la Bosnie. L’attaquant burkinabé a reçu un coup derrière le genou, alors que Cimirot se plaint à nouveau d’un mollet qui l’aura handicapé à plusieurs reprises depuis le début de saison. « Mais ils se sont entraînés tous les deux ce vendredi », confie Luka Elsner. « Cela a l’air d’aller, mais on verra ce samedi comment ils auront réagi ».

En attendant, Luka Elsner entend que son équipe termine ce championnat ô combien compliqué sur une note positive et offre donc une réplique digne de ce nom au leader unioniste. « Je ne peux pas donner de garantie par rapport à l’état de motivation des joueurs, mais c’est un match vraiment intéressant à préparer et à jouer, face à une équipe qui propose un football délicat à manœuvrer. Nos joueurs devront être dans leur meilleure forme pour essayer d’en titrer un maximum ».