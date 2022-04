Mangas: l’assassin gourmet que le monde va adorer

Sakamoto Days est la nouvelle tuerie du « Weekly Shônen Jump », le mag de One Piece, Dragon Ball et Demon Slayer. Dynamité à l’humour noir, ce polar en série se déguste épicé comme un ramen au miso.

Slurp ! Etrange onomatopée dans la bouche d’un assassin… Mais Taro Sakamoto n’est pas un tueur comme les autres. C’est un épicier assassin, accro aux ramens. Dans sa jeunesse, il était le plus insaisissable et le plus redouté de sa profession. Rapide, précis, sans état d’âme, il honorait chacune de ses missions sans faillir. Un extra-terrestre plus rapide que son ombre…

Jusqu’au jour où son regard d’acier a croisé les yeux tout sourire d’Aoi. Taro Sakamoto a rangé l’artillerie et semé les pétales du mariage. Il est devenu père d’une petite fille, patron d’un konbini, une épicerie locale, dans la périphérie de Tokyo. Méconnaissable, il a pris du poids et Aio lui a fait jurer de ne plus jamais flinguer qui que ce soit…