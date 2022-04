Tirage Mondial 2022: Thomas Meunier donne son pronostic!

C’est le rendez-vous du jour à ne surtout pas manquer. Ce vendredi, à partir de 18h, le tirage au sort de la Coupe du monde 2022 sera effectué à Doha, à un peu plus de sept mois du début de la compétition (21 novembre-18 décembre). À quelques heures du verdict, l’heure est bien sûr aux pronostics et autres prédictions. Chacun s’amuse à imaginer le meilleur ou le pire tirage pour sa sélection.

Thomas Meunier a également donné son petit pronostic. Sur ses réseaux sociaux, l’international belge (54 sélections) a partagé ce qui ressemble à son tirage idéal. Le latéral droit du Borussia Dortmund se verrait bien affronter l’Uruguay, le Sénégal et l’Ecosse dans ce qui serait un groupe particulièrement relevé pour nos Diables Rouges, qui s’apprêtent à disputer leur 14e Mondial. Ils ont décroché sans trembler leur billet pour le Qatar en terminant à la première place de leur groupe de qualifications avec six victoires et deux nuls en huit matchs.