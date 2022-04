Edward Still avant le choc face à Anderlecht: «Parler de match de prestige, cela ne nous intéresse pas»

Pour le déplacement à Anderlecht, dimanche, Edward Still pourra compter sur un groupe quasiment au complet. À part les jeunes Mehdi Boukamir (victime d’un gros tacle avec les U18 belges et qui devra être opéré) et Fabio Ferraro (en revalidation), seul Jules Van Cleemput doit encore ronger son frein. « Jules continue sa revalidation suite à sa blessure au pied. Mais il est déjà très bien », explique le coach carolo, qui pourra par contre compter sur Vakoun Bayo débarrassé de ses ennuis aux ischios qui l’avaient incité à quitter prématurément la pelouse face au Cercle Bruges. De même, Ryota Morioka rentre de suspension. La sélection définitive sera connue ce samedi.

« Chaque match a son histoire. Celui-ci est différent de notre dernière confrontation avec le Cercle comme il sera différent de notre prochain match contre Zulte Waregem. Parler de match de prestige, cela ne nous intéresse pas. On est concentré sur le contenu du match. On veut être certain que notre plan de jeu est prêt et que tout le monde est en phase ce plan de jeu. Après une trêve internationale, c’est un défi que tout le monde se reconnecte le plus vite possible à l’identité et à l’énergie de l’équipe », conclut Still.