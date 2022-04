En Hongrie, l’inamovible Orban se prépare à un quatrième mandat

Malgré une campagne bousculée par la guerre en Ukraine voisine, le dirigeant magyar s’appuie sur une base militante loyale et un régime autoritaire cadenassé qui devraient assurer sa réélection lors des législatives de ce dimanche.

C’est un affrontement aussi attendu que la présidentielle française. D’un côté, le Premier ministre sortant, Viktor Orban, chef à poigne de la Hongrie depuis 2010 et modèle des droites radicales désireux de consolider son emprise sur le pays. De l’autre, le conservateur proeuropéen Peter Marki-Zay, leader d’une alliance d’opposition hétéroclite et outsider entendant renverser l’exécutif jugé « le plus corrompu de l’histoire magyare ». Les élections législatives de ce dimanche arbitreront le match.