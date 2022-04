Reconduction du mandat du secrétaire national de la CGSLB, Olivier Valentin

Olivier Valentin représente le syndicat dans les organes de concertation nationaux et est responsable des relations internationales et européennes. Le président de la CGSLB est Mario Coppens.

Selon celle-ci, les pouvoirs publics doivent s'engager à relever les allocations minimales au niveau du seuil de pauvreté, garantir l'enveloppe bien-être, réviser la loi sur la norme salariale, assurer des sources de financement durables, exercer un contrôle plus strict pour lutter contre toutes les formes de fraude sociale et accompagner plus efficacement les chômeurs et les personnes en incapacité de travail.