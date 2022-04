«Summertime» au Studio Thor: un parfum d’été et de légèreté

Créée pendant la pandémie, cette chorégraphie de Thierry Smits rassemble cinq danseurs et cinq musiciens dans une ambiance légère et colorée.

Des costumes aux couleurs vives et joyeuses, une musique légère, bondissante, d’inspiration baroque, des corps qui se retrouvent, se découvrent, bondissent, courent, jouent… Avec Summertime, créé en juin 2021, Thierry Smits célèbre les plaisirs de l’été. Cinq musiciens et cinq danseurs s’y partagent le plateau. Les premiers surprennent d’abord par leur dégaine : shorts, couleurs, motifs imprimés… De vrais vacanciers. Mais quand ils jouent de leurs instruments, on comprend rapidement qu’on n’a pas affaire à des amateurs. Clavecin, violoncelle, violons et flûte s’unissent au sein de The WIG Society Chamber Music Ensemble rassemblant Elias Bartholomeus, Matteo Gemolo, Conor Gricmanis, Blanca Prieto et Lisa Schweiger.