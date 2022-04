Avec SoundOn, TikTok bouscule un peu plus l’industrie musicale

L’appli chinoise lance une plateforme de distribution et de promotion de la musique pour aider les jeunes musiciens à trouver leur public. TikTok se dévoile un peu plus comme nouvel acteur du grand jeu de l’économie musicale.

Jusqu’où ira TikTok ? Cette appli de vidéos ludiques destinée au départ aux ados pour qu’ils se filment en train de mimer des bouts de chansons est en passe de transformer l’industrie du disque. Devenu au bout de quelques années l’endroit où on crée des tubes, des stars et des modes, le réseau social fait un pas de plus au sein l’industrie musicale. Avec SoundOn, TikTok offre une plateforme de distribution et de promotion pour les artistes en devenir.

Concrètement, SoundOn (qui n’est pour l’instant disponible qu’aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, au Brésil et en Indonésie) permet aux artistes qui ne sont pas encore signés sur un label, de distribuer leur musique sur TikTok, mais aussi Spotify, Apple Music et autres plateformes de streaming. Elle leur offrira en prime des outils pour mieux promouvoir leurs créations musicales.