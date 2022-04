Mosabois, un savoir-faire accessible à tous

Riche d’une longue expérience et d’un savoir-faire unique, le département menuiserie s’ouvre ainsi au public pour la réalisation de toutes vos envies sur mesure!

Partenaire des plus beaux projets liégeois… Et du vôtre!

« Mosabois est notre département consacré au travail du bois. Autrefois uniquement dédiés à Moury Construct, nous avons décidé d’élargir le champ de compétences, car il y avait une réelle demande de la part du public. Nous avons donc réorganisé notre service, créé un nouveau logo et, fidèle à la philosophie de groupe familial qui caractérise l’entreprise Moury, nous avons nommé un nouveau directeur chargé du développement commercial: Ludovic Thirion, qui n’est autre que le beau-fils du responsable actuel », explique Ludovic Martello, responsable communication. La SC Mosabois a pour activité principale la fabrication et la pose de menuiseries en bois pour bâtiments et l’isolation thermique et acoustique. Elle travaille principalement pour le Groupe Moury Construct et comme prestataire pour des collaborateurs de l’entreprise de construction liégeoise. « Notre marque de fabrique est la qualité de nos réalisations. Ceci explique pourquoi nous avons noué des relations avec des partenaires reconnus telles que les cuisines Bulthaup pour qui nous sommes placeurs officiels ou encore le groupe Huggy’s Bar qui nous fait confiance pour l’aménagement de ses restaurants. Dernièrement, nous avons également participé à la réhabilitation de la Grand-Poste, un chantier emblématique de la Cité Ardente. L’outil que nous avons développé nous permet de réaliser les projets les plus ambitieux et nous avons consenti à des investissements importants pour nous doter des dernières technologies. Enfin, au travers de nos choix de fournisseurs, nous renforçons notre volonté d’être un acteur important sur le secteur de l’économie durable et de l’écologie en sélectionnant des filières locales et écoresponsables ». En quelques mois seulement, Mosabois a su convaincre son public et de nombreux chantiers sont actuellement envisagés… Au point que l’entreprise basée à Ans recherche de nombreux profils pour compléter ses équipes.