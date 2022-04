La FIFA dévoile la première chanson officielle du Mondial 2022 (vidéo)

Pour le Mondial 2018 en Russie, il n’y avait qu’une chanson officielle : Live It Up de Nicky Jam (avec Will Smith et Era Istrefi). En 2014, au Brésil, Dar um Jeito de Santana avait le titre d’hymne officiel. Il n’avait toutefois pas rencontré le succès de We Are One, le tube, lui aussi officiel, signé Pitbull avec Jennifer Lopez et Claudia Leitte. La même situation s’était produite en 2010, avec l’hymne Sign of a Victory de R. Kelly qui avait été largement dépassé par Waka Waka de Shakira et Freshlyground.