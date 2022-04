Le suspense est maintenu pour Wout Van Aert: toujours pas de décision concernant sa participation au Tour des Flandres

Le suspense est encore bien présent. « Nous attendons toujours la décision finale de la direction de l’équipe et du personnel médical pour savoir si Wout peut participer ou non », a déclaré vendredi le porte-parole de la Jumbo-Visma, Ard Bierens, en donnant des nouvelles de Wout Van Aert, malade, et incertain en vue de la 106e édition du Tour des Flandres dimanche. « Cette décision n’a pas été prise pour l’instant. Et il est difficile de dire quand cela se produira. Il n’est pas nécessaire de précipiter cette décision », a-t-il ajouté.

Van Aert, qui n’était pas présent face à la presse vendredi, reste pour l’instant chez lui à Herentals. S’il n’est pas au départ du Tour des Flandres, il sera remplacé par le néo-professionnel néerlandais Mick van Dijke. Les six autres coureurs de Jumbo-Visma au départ sont Tiesj Benoot, le Français Christophe Laporte, Nathan Van Hooydonck, l’Italien Edoardo Affini ainsi que les Néerlandais Timo Roosen et Mike Teunissen.