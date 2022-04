La Belgique s’est-elle donné les moyens d’intégrer ses réfugiés?

Pendant plusieurs semaines, cinq étudiants de l’ULB en master de journalisme ont rencontré des dizaines de réfugiés, experts et acteurs de terrain pour faire le point sur « l’après ». Après la crise, après l’accueil, lorsqu’il s’agit de trouver sa place dans la société.

On a parlé – beaucoup – des arrivées de réfugiés depuis 2015, une crise à laquelle les mouvements de populations inédits en provenance d’Ukraine font largement écho. Le temps de la gestion de crise a laissé place à l’époque à un défi plus profond, moins spectaculaire : celui de l’intégration. Qu’en est-il sept ans plus tard ?