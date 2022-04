Tour des Flandres: selon Stéphane Thirion, «la course va démarrer de loin» (vidéo)

Une absence qui pourrait avoir des conséquences sur la course, et même dans sa propre équipe comme l’explique toujours Stéphane Thirion. « Ça change beaucoup de choses à tous les niveaux s’il n’est pas là. D’abord, la tactique de sa propre équipe, qui devra s’appuyer sur des leaders de substitution avec Benoot et Laporte. Ça change surtout la façon dont les autres vont devoir courir, car Jumbo était supposée soutenir le poids de la course et ça ne sera plus le cas. »

Qui pour s’imposer à Audenarde ce week-end ? Largement favori aux yeux des observateurs, Wout Van Aert est finalement incertain pour le deuxième monument de la saison. Jeudi après-midi, un tweet de sa formation la Jumbo-Visma est venu refroidir les ardeurs des fans belges du cyclisme. Dans une forme étincelante ces dernières semaines, le récent vainqueur du Grand Prix E3 blufferait-il, lui qui a fait du monument flandrien l’un de ses grands objectifs de la saison ? Pour notre journaliste Stéphane Thirion, cela ne ressemble pas au champion de Belgique. « Je ne sais pas si c’est un coup de bluff, dans la mesure où Van Aert n’est pas habile dans ce genre de communication, c’est plutôt quelqu’un d’entier et d’honnête. Tant qu’un communiqué de son équipe n’est pas apparu, je ne remets pas en cause la présence de Van Aert dimanche au départ, mais il est sûr que s’il n’est pas à 100 %, il est inutile de participer à la course, car ça compromettrait la suite de sa saison et en particulier Paris-Roubaix dans 15 jours ».

« À cause du Coronavirus, on a oublié qu’il existait d’autres maladies »

Si notre compatriote déclare forfait dimanche, il ajouterait son nom à longue liste de coureurs ayant été malades cette saison. En effet, le peloton n’est pas épargné depuis le début d’année, l’équipe Israël Premier Tech doit même renoncer au Ronde, la faute à un effectif complétement décimé par la maladie. « À cause du Covid, on a oublié qu’il existait d’autres maladies basiques comme la grippe, la bronchite et l’angine. Il a fait particulièrement froid dans les courses de préparations, et quand ça affecte une grande course comme Milan-San Remo avec Alaphilippe et le Tour des Flandres avec Van Aert, cela a beaucoup d’impact sur le plan populaire. Le changement constant de température joue aussi un rôle, ils étaient en stage en janvier, février, dans des conditions climatiques quasiment estivales, et ils se retrouvent subitement à Paris-Nice et Tirreno-Adriatico où la température ne dépassait pas 5 degrés. »

Van Der Poel désormais le grand favori

Après un duel exaltant en octobre 2020, beaucoup d’observateurs attendaient cette 106ème édition pour assister à un nouveau combat entre les deux rivaux. Sans Van Aert, Mathieu Van der Poel devient logiquement le grand favori du Ronde, seule interrogation, est-ce que son équipe pourra assumer le poids de la course ? « S’il y a bien un coureur qui peut résister à la pression, c’est lui. Dès qu’il revient sur une course, il la gagne ou presque, c’est quand même la marque d’un champion qui n’a peur de rien. Maintenant, sur un Tour des Flandres, c’est important d’avoir une grosse équipe. Face à des adversaires qui ont faim, comme Quick-Step et la Lotto, là on va jouer sur le collectif et c’est ça la principale menace pour Van der Poel c’est d’être confronté à des coureurs qui pourront attaquer très tôt. Mais dans ce genre de situation, il a souvent coutume d’attaquer lui-même très tôt dans la course pour contrer ses adversaires », déclare-t-il.