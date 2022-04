Le conflit du padel francophone devant la justice

L’AFT, dont la section padel est officiellement reconnue par l’Adeps, et certains clubs ont voulu marquer des « manquements » dans le chef de l’AFP, qui souhaitait modifier ses statuts en vue d’introduire une demande de reconnaissance comme fédération officielle de padel.

Estimant ne pas avoir été justement entendu, un groupement de clubs s’était manifesté en décembre dans une lettre auprès de Valérie Glatigny (MR), ministre des Sports en Fédération Wallonie-Bruxelles, pour marquer sa préférence en faveur de l’AFP. Obtenir la reconnaissance est un sérieux atout, mais aussi au cœur des crispations, car les clubs sous l’égide de l’AFT Padel peuvent continuer à percevoir ou prétendre à certains subsides. L’AFP voulait donc se mettre en ordre de bataille pour également prétendre à une demande de reconnaissance officielle de sa fédération par les autorités dans le futur. Voilà qui est donc fait, avec l’espoir d’être entendu comme étant l’organe de gestion le plus crédible du padel en Belgique francophone et l’ambition de poursuivre sereinement et de façon autonome le développement du padel. En toute logique, les membres présents à l’assemblée générale ce jeudi ont donc émis leur large souhait d’une gestion de leur sport par une fédération indépendante de l’AFT. L’AFP espère en avoir désormais terminé avec les actions de l’AFT, qui indique au Soir vouloir se concentrer sur les aspects sportifs, tout en faisant respecter ses droits si cela s’avère nécessaire.