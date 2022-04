«Je mène une guerre culturelle sur Twitter»

Le président du MR assume totalement sa stratégie et son ton sur le réseau social : « On est sur Twitter pour imposer un thème ou une tonalité. Il faut y gagner cette guerre culturelle et ensuite faire passer le débat dans le grand public. »

Georges-Louis Bouchez « ne regrette pas le moindre (de ses) propos » sur Twitter. « Ce sont les codes du réseau social, avec un style beaucoup plus direct, cash », défend-il. Il explique ainsi sa stratégie : « Sur Twitter, on est face aux médias, aux décideurs, aux faiseurs d’opinion, pas au grand public. C’est un peu une guerre culturelle qui s’y mène. On y est pour imposer un thème ou une tonalité, c’est l’antichambre du débat public. Il faut donc gagner cette guerre culturelle sur Twitter et ensuite faire passer le débat dans le grand public. J’y suis donc plus offensif, plus incisif que mes prédécesseurs, d’autant qu’Ecolo a de grands supporters parmi les utilisateurs de Twitter, ce qui donne une vision un peu monochrome. »

Offensif ou agressif, voire insultant, vis-à-vis de collègues ?