Bozar fête les 100 ans d’un concept

Bozar se prépare à fêter son centenaire durant six ans. Depuis la mise en forme du concept en 1922 jusqu’à l’ouverture officielle des lieux en 1928. Première étape avec le Projet Palais.

Comment fêter les 100 ans d’un concept autrement qu’avec une exposition conceptuelle ? Avec Projet Palais, Bozar invite à un parcours inédit, déroutant, minimal, qui remonte aux origines d’un projet devenu réalité.

Qu’on se le dise dès le départ, Projet Palais n’est en rien un « best of » de 100 années d’activités au Palais des Beaux-Arts ni une exposition historique sur les différentes étapes ayant mené à l’ouverture des lieux le 4 mai 1928. C’est bien plutôt une succession d’interventions artistiques contemporaines inspirées par le passé et tournées vers le futur. Pour son ouverture, Sophie Lauwers, sa directrice, rappelait que pour ses concepteurs, Henri Lebœuf notamment, le Palais des Beaux-Arts devait être en évolution constante. Pas question de devenir un musée sans quoi son rôle serait totalement faussé.