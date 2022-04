Hockey: mission sauvetage pour le Beerschot

Les Anversois vivent une saison noire. Mais rien n’est encore plié du côté de Kontich même s’ils n’ont plus leur sort entre leurs mains. Il reste 3 rencontres pour assurer leur place en Division d’honneur et éviter, ainsi, la catastrophe d’une descente en D1 pour le club.

Le Beerschot avait fait sensation, en 2019, en atteignant la finale des playoffs et en étant, à deux doigts, de conquérir son premier titre national depuis 1944. Mais aujourd’hui, la situation est toute autre. Et l’ambiance n’est clairement pas à la fête, à Kontich, après une saison effroyable. Les Anversois occupent l’avant-dernière place au classement général à 3 journées de la fin de la phase régulière. Mais avec 17 points, et seulement 4 succès en 19 rencontres, l’avenir du Bee est réellement très incertain. « Dès le début de la compétition, nous avons éprouvé certaines difficultés à nous mettre dedans », explique Arthur De Sloover, l’un des cadres de l’équipe. « Avec un nouveau coach et un nouveau milieu central, nous avons mis du temps à trouver un rythme et le premier tour a été assez compliqué. Ensuite, nous avons profité d’un très bon stage hivernal à Barcelone que nous avons enchainé avec une belle victoire au Dragons, à la reprise.