Magnette et Nollet, bien plus rares et policés

Les présidents du PS et d’Ecolo n’ont pas du tout le même usage de Twitter que leur homologue libéral. Sur leur fil, pas d’attaque agressive ou dénigrante, ni envers des politiques, ni envers des journalistes. Il est vrai que Paul Magnette et Jean-Marc Nollet réservent leurs vrais tirs contre leurs adversaires, singulièrement contre Georges-Louis Bouchez, à leurs interviews dans les médias dits traditionnels.

Ainsi, Paul Magnette utilise surtout Twitter pour faire passer les idées ou propositions socialistes (ces six derniers mois, surtout sur la baisse des prix de l’énergie, l’indexation des salaires, les pensions et les bas et moyens salaires), annoncer ses passages dans les médias, et publier des vidéos de ses « live » sur Twitch, Facebook ou Instagram.