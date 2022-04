Nucléaire: le Conseil des ministres confirme la prolongation des centrales

Le Conseil des ministres a approuvé l’adaptation de la loi de 2003 sur la sortie du nucléaire. Les deux réacteurs nucléaires les plus récents du pays, Doel 4 et Tihange 3, resteront ouverts dix ans de plus. Cette annonce a été faite ce vendredi, lors de la conférence de presse qui a suivi le Conseil des ministres. Cinq réacteurs sur sept fermeront, dont le premier en octobre 2022.

Un projet de loi sur le démantèlement des centrales et les déchets nucléaires a également été approuvé. « Le démantèlement des centrales nucléaires et la gestion des déchets radioactifs constituent le chantier le plus long, le plus coûteux, et le plus délicat que notre pays n’ait jamais connu », a déclaré la ministre de l’Energie, Tinne Van der Straeten (Groen). « Les travaux dureront au moins jusqu’en 2135 et coûteront jusqu’à 41 milliards d’euros ».