«Travail médiocre» de la RTBF, «manque de déontologie», médias «militants»

En six mois de tweets et retweets, Georges-Louis Bouchez s’en est virulemment pris, à… 78 reprises, à la presse en général ou à des médias/journalistes en particulier. Une vraie stratégie, visant à « amalgamer les médias aux forces politiques antagonistes ».

Georges-Louis Bouchez prône haut et fort la liberté de la presse. Mais, tweete-t-il le 8 décembre, les journalistes « ne sont pas les seuls à pouvoir émettre un avis sur le travail des autres du matin au soir ». Surtout quand « ils écrivent des bêtises », ajoute-t-il le 31 décembre.

De fait : les médias doivent pouvoir faire face à la critique. Et le président du MR ne s’en prive pas. Jusqu’à les dire inféodés à certains partis, à contester leur compétence ou déontologie, à évoquer leurs « mensonges ». Et c’est sans conteste la chaîne publique RTBF, surtout la radio La Première, qui s’attire le plus les foudres libérales : 34 des 78 attaques discréditantes relevées contre les médias en six mois.

Voyons cela.