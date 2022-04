Tiesj Benoot à propos de la potentielle absence de Van Aert au Tour des Flandres: «Nous ne sommes pas abattus» Le Belge a insisté sur la bonne ambiance qui persistait dans la formation Jumbo-Visma.

Photo News

Par Belga Publié le 1/04/2022 à 17:03 Temps de lecture: 2 min

« Nous ne sommes pas abattus », a déclaré vendredi en conférence de presse le coureur belge de l’équipe Jumbo-Visma Tiesj Benoot par rapport à la possible absence de Wout Van Aert dimanche pour la 106e édition du Tour des Flandres. « Bien sûr, cela fait une grande différence pour nous si Wout est présent ou non au départ. Remplacer un coureur important, même le grand favori, serait difficile pour n’importe quelle équipe. Et pour nous aussi. Wout a un impact important sur le déroulement de la course et sur la façon dont nous l’abordons », a ajouté Benoot.

L’ambiance dans l’équipe reste bonne malgré cette incertitude. « J’ai été très surpris quand j’ai appris la nouvelle mais l’ambiance était très bonne et l’est toujours. Bien sûr, c’est une déception, mais nous restons tous très motivés. Nous travaillons pour cette course depuis longtemps. » L’équipe Jumbo-Visma n’était pas en mesure ce vendredi d’apporter une réponse à la présence ou non de Wout Van Aert, même si la formation néerlandaise estimait jeudi qu’il était « peu probable » qu’il soit présent. « Nous devons essayer d’oublier l’histoire avec Wout », a souligné Benoot. « Nous n’avons aucun contrôle là-dessus. Nous ne savons pas encore ce qui va se passer, alors maintenant il faut attendre et voir et continuer à se préparer aussi bien que possible. »