Toby Alderweireld avant le tirage au sort de la Coupe du monde 2022: «Je la préparerai comme si c’était ma dernière chance»

Interrogé au micro de VTM au Qatar, où il évolue dans le club d’Al-Duhail, à quelques heures du tirage au sort de la phase de groupe de la Coupe du monde 2022, Toby Alderweireld a expliqué qu’il voulait préparer cette compétition comme s’il s’agissait de sa dernière chance de remporter un trophée avec les Diables.

« Je ne dis pas que c’est notre dernière chance, mais nous devons le voir comme ça », insiste-t-il. « Si je parle pour moi : c’est comme ça que je me prépare, comme si c’était ma dernière chance. Je vais y aller à fond et je veux en retirer tout ce que je peux. Je vis à 100 % pour elle. Quand la Coupe du monde sera terminée, je verrai quelles mesures les autres gars et moi prendrons. Je me sens encore trop en forme pour dire ‘après la Coupe du monde, j’arrête’. »