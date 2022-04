Guerre en Ukraine: l’Union européenne met en garde la Chine

Les Européens et la Chine sont interdépendants : l’UE absorbe 15 % des exportations du géant asiatique, qui lui fournit biens manufacturés et composants cruciaux. La Chine représente 10 % des exportations des Vingt-Sept, un marché-clé pour les industriels européens, en particulier allemands.

« Nous espérons bien que la Chine prend en considération l’importance de son image internationale et l’importance de la relation économique entre la Chine et l’UE », a renchéri Charles Michel, sans autres précisions.

La Chine et l’UE, « en tant que deux grandes puissances, grands marchés et civilisations majeures doivent jouer un rôle constructif sur les grandes questions liées à la paix et au développement dans le monde, et apporter des facteurs de stabilisation à un monde turbulent », a ajouté Xi Jinping vendredi, selon le compte-rendu chinois, lequel mentionne seulement au passage « la crise en Ukraine ».