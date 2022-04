Quels adversaires pour les Diables rouges au Qatar? Suivez le tirage au sort des groupes de la Coupe du monde 2022 en direct

Grâce à son classement mondial, même si elle va céder la première place ce jeudi au Brésil, la Belgique fait partie du premier chapeau, celui des sept équipes les plus fortes qui est complété par le pays organisateur, le Qatar. Cette position a priori favorable ne garantit pas un tirage facile comme ce fut le cas en 2014 (Algérie, Russie, Corée du Sud) ou en 2018 (Panama, Tunisie, Angleterre). La Belgique pourrait ainsi se retrouver avec l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suisse, la Croatie ou la Pologne. Mais elle est en tout cas assurée d’éviter en phase de groupes le Qatar, le Brésil, la France (tenante du titre), l’Argentine, l’Angleterre, l’Espagne et le Portugal qui seront les autres têtes de série des huit groupes du premier tour.

Trois équipes issues de trois barrages ne sont en revanche pas encore connues. Le barrage intercontinental entre le 5e d’Amérique du Sud, le Pérou, et le vainqueur du barrage de la zone Asie soit l’Australie ou les Émirats arabes unis, doit se jouer en mai ou juin. De même que celui entre le 4e de la zone Concacaf, le Costa Rica, et le vainqueur de la zone Océanie, la Nouvelle-Zélande, qui se disputera en juin à Doha. Il faudra aussi attendre pour connaître le dernier qualifié européen. Le premier tour de barrage entre l’Écosse et l’Ukraine a été reporté en raison de l’invasion de ce dernier pays par la Russie. Le pays de Galles attend le vainqueur en finale. On connaîtra à l’issue de celle-ci le treizième et dernier représentant du Vieux continent dans l’Émirat à l’automne.

Les chapeaux du tirage au sort

Chapeau 1 : Brésil, Belgique, France, Argentine, Angleterre, Espagne, Portugal, Qatar.

Chapeau 2 : Pays-Bas, Allemagne, Danemark, Suisse, Croatie, Uruguay, Mexique, États-Unis.

Chapeau 3 : Iran, Sénégal, Maroc, Serbie, Japon, Corée du Sud, Pologne, Tunisie.

Chapeau 4 : Canada, Cameroun, Équateur, Ghana, Arabie Saoudite.