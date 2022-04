Hugo Tosi, «Le dossier Io» : un jeu du chat et de la souris très inspiré par la réalité

Amateurs de complot et de secrets d’Etat, ce livre va vous combler. S’inspirant d’une réalité récente, Hugo Tosi (dont on nous dit qu’il s’agit du « pseudonyme d’un auteur gravitant dans les premiers cercles du pouvoir ») livre un polar efficace avec une série de personnages se démenant face à la tentaculaire mainmise de l’Élysée.

L’affaire Bonelli, ça vous dit quelque chose ? Non ? Normal, elle n’existe que dans le roman d’Hugo Tosi. L’affaire Benalla, par contre, tout le monde s’en souvient. Alexandre Benalla, chargé de mission à l’Élysée, est tout d’abord mis en cause pour avoir cogné sur des manifestants en se faisant passer pour un policier. Un peu plus tard, alors qu’il a été mis à l’écart, on apprend qu’il continue à voyager avec des passeports diplomatiques, en Afrique notamment. Et pour faire bonne mesure, il apparaît aussi qu’il aurait frayé avec certains oligarques russes plutôt sulfureux…