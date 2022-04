Tadej Pogacar avant le Tour des Flandres: «Je débute chaque course pour gagner»

L’une des grandes stars du peloton espère tirer profit de sa reconnaissance pour la course de dimanche. « J’espère que j’ai retenu quelque chose pour dimanche de tous ces tours et détours. C’était le but de cette reconnaissance. Mais si, soudain, je ne sais plus, je me rabattrai sur Matteo Trentin, notre guide dimanche. Ce sera une course très nerveuse de toute façon. Les pavés, les monts. Il y a du danger à chaque coin de rue », a-t-il détaillé.