Bourse de Bruxelles - Avril commence en douceur pour le BEL 20

Galapagos (58,88) et arGEN-X (290,30) étaient en tête avec des hausses de 4,58 et 2,76% devant D'Ieteren (156,90), positive de 2,48%.

Colruyt (38,10) et Sofina (332,00) remontaient de 1,60 et 0,55%, Elia (139,40) gagnant 0,87% tandis que WDP (39,78) et VGP (237,50) progressaient de 1,74 et 1,93%.

Umicore (39,93) et Aperam (40,25) étaient en hausse de 1,45 et 0,10%, Solvay (89,88) regagnant 0,47% tandis que UCB (108,40) reperdait 0,05%.

De retour aux écrans après un placement privé, Hyloris (16,04) avait perdu jusqu'à 8% avant de confirmer une chute de 5,9% dans un secteur où Oxurion (1,50) et IBA (17,12) abandonnaient 2,1 et 1,8% contrairement à Mithra (12,86) qui gagnait 3,2%.

Recticel (20,90) reculait finalement de 3,2% alors que Bekaert (36,26) et Euronav (10,03) progressaient de 2,2 et 3,8% en compagnie de CFE (130,00) et Balta (3,38), positives de 1,9 et 3,7%.