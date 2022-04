Un fonctionnaire de la Cocof soupçonné de corruption

Le bureau d’un fonctionnaire de la Commission communautaire française (Cocof), architecte de formation et chargé de projets de rénovation et de construction pour l’institution bruxelloise, a été perquisitionné mercredi par les agents de l’Office central de la Répression de la Corruption (OCRC), sur mandat de la juge Laurence Heusghem. Une information publiée par Le Vif vendredi après-midi et confirmée au Soir par plusieurs sources, dont l’administratrice-générale de la Cocof.

Les enquêteurs soupçonnent l’architecte d’avoir réclamé une « enveloppe » à l’entreprise de travaux publics chargée de prolonger de 5.900 mètres carrés une école de Berchem-Sainte-Agathe, l’institut Alexandre Herlin.