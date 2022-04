Coupe du monde 2022: voici l’horaire de tous les matches des Diables rouges au Qatar

La Belgique va disputer sa troisième Coupe du monde consécutive. Après le Brésil et la Russie, place au Qatar en novembre et décembre 2022.

Le tirage au sort – tant attendu – des groupes de la Coupe du monde 2022 a rendu son verdict. La Belgique est tombée dans la poule F, en compagnie du Canada, du Maroc et de la Croatie. Roberto Martinez connaît donc les adversaires des Diables rouges et va pouvoir organiser sa préparation comme bon lui semble… afin d’arriver « fit and well » au Qatar.

Pour les supporters belges, ce tirage au sort est aussi l’occasion de préparer leur agenda. Car on est d’ores et déjà en mesure de savoir quand et où la Belgique disputera ses rencontres pendant le Mondial qatari. Voici tout ce qu’il faut savoir sur le programme de notre équipe nationale…