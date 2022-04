Croatie, Maroc, Canada: voici tout ce qu’il faut savoir sur les adversaires des Diables rouges à la Coupe du monde 2022

Livakovic ; Vida, Caleta-Car, Gvardiol ; Juranovic, Kovacic, Modric, Brozovic, Perisic ; Kramaric, Budimir.

Le joueur à suivre : Luka Modric (Real Madrid)

Il a beau avoir 36 ans, Luka Modric est toujours sur un nuage. Le meilleur joueur du Mondial 2018 est toujours l’un des éléments forts du Real Madrid, qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Et malgré son âge avancé, qui le condamne à une dernière participation à une Coupe du monde, le médian court toujours énormément ! Presque plus vite que le temps…

Parcours en qualifications : 1er – 7 victoires, 2 partages, 1 défaite – 21 buts marqués, 4 buts encaissés

Le bilan des confrontations : 8 matches (3 victoires pour la Croatie, 3 victoires pour la Belgique, 2 partages)

La dernière confrontation avec la Belgique :

5 juin 2021 : Belgique-Croatie (1-0), à Bruxelles – Amical

Nombre de phases finales disputées : 6

Meilleur résultat : Finaliste (2018)

Observations : il sera difficile pour la Croatie de faire mieux qu’en 2018, où elle avait atteint la finale, perdue contre la France. L’avantage, c’est que la plupart des artisans de ce parcours épique sont encore là, et à un niveau encore élevé. Seuls le gardien Subasic et l’attaquant Mandzukic, qui ont pris leur retraite internationale, manquent à l’appel.

Maroc

Sélectionneur : Vahid Halilhodzic.

Onze-type : Yassine Bounou (Séville/ESP), Achraf Hakimi (PSG/FRA), Jawad El Yamiq (Valladolid/ESP), Romain Saïss (Wolverhampton/ANG), Nayef Aguerd (Rennes/FRA), Adam Masina (Watford/ANG), Sofyan Amrabat (Fiorentina/ITA), Selim Amallah (Standard/BEL), Azzedine Ounahi (Angers/FRA), Tarik Tissoudali (Gand/BEL), Youssef En Nesyri (Séville/ESP).

Le joueur à suivre : Achraf Hakimi (PSG).

Formé au Real Madrid, passé par Dortmund avant d’exploser à l’Inter et, maintenant, de prendre une autre dimension au PSG, Achraf Hakim fait partie des meilleurs latéraux droitiers du monde. Il évolue dans un rôle de piston qui lui permet d’arpenter tout le couloir droit, grâce à un bagage physique bien au-dessus de la moyenne. Très habile techniquement, il est également capable de délivrer de véritables caviars grâce à ses centres millimétrés, alliant puissance et précision. Buteur lors du barrage contre la République Démocratique du Congo, Hakimi est incontestablement la star de cette équipe marocaine. Même si cette dernière compte aussi sur pas mal d’autres talents.

Meilleur résultat en Coupe du monde : Huitième de finale en 1986.

Nombre de phases finales : 6

Parcours en qualification :

2e tour : 1er de son groupe avec 18 points (6 victoires) – 20 buts inscrits pour 1 concédé

3e tour : barrages contre la République Démocratique du Congo (1-1, 4-1)

Le bilan des confrontations : 3 matches (2 victoires, 1 défaite).

Observations : Le cocktail entre Vahid Halilhodzic et le Maroc pourrait être explosif. Si l’entraîneur français a réussi à qualifier quatre pays différents en Coupe du monde, son caractère est un élément souvent difficile à gérer. Ses précédents employeurs peuvent en attester. A la tête des Lions de l’Atlas depuis 2019, il possède une formation talentueuse, avec plusieurs connaissances de notre championnat (Tissoudali, Amallah, les frères Mmaee). Sur le papier, le Maroc a tout pour ennuyer pas mal de nations et espère égaler sa performance de 1986. Mais il est clair que la tâche serait plus simple si Hakim Ziyech (Chelsea) et Noussair Mazraoui (Ajax) revenaient dans la sélection, eux qui sont en conflit avec… Vahid Halilhodzic.

Canada

Sélectionneur

John Herdman (Ang)

Onze type : Borjan (Etoile Rouge), Laryea (Nottingham Forest), Henry (Los Angeles FC), Kennedy (Jahn Regensburg), Davies (Bayern Munich), Hoilett (Reading), Hutchinson (Besiktas), Eustaquio (Pacos Ferreira, prêté au FC Porto), Buchanan (FC Bruges), David (Lille), Larin (Besiktas).

Le joueur à surveiller : Jonathan David (Lille)

On a eu la chance de le voir à l’œuvre dans le championnat belge lorsqu’il évoluait à Gand. Une excellente pioche de la part de la direction gantoise qui a pu le vendre plus de 25 millions d’euros à Lille lors de l’été 2020. Après une première saison satisfaisante, David a trouvé son rythme de croisière en France et en Ligue des champions durant le présent exercice. Et l’Hexagone ne sera certainement pas sa destination finale lui qui fait saliver les plus grands clubs européens. Avec un départ dès cet été ? L’attaquant de 22 ans pourrait prendre le risque de faire le grand saut sans perdre sa place en sélection nationale. Au Canada, c’est un taulier. Le talisman offensif des « Canucks ». En 27 matchs joués, il a inscrit la bagatelle de 20 buts. (A actualiser).

Meilleur résultat en Coupe du monde

Premier tour (1986)

Parcours en qualification

1er – 8 victoires, 4 partages, 2 défaites – 23 buts marqués, 7 encaissés